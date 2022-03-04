Радулов подал иск на 254 млн рублей к бывшему товарищу, из-за которого потерял 1,5 млрд

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов подал иск на 254 млн рублей к своему бывшему товарищу, который похитил его средства, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



На похищенные средства хоккеиста покупали акции кипрских компаний. На председателя совета директоров «Транснационального банка», в котором Радулов хранил деньги, 29 сентября 2021 года было заведено новое уголовное дело по статье «Отмывание денежных средств группой лиц в особо крупном размере». Семья Радулова дружила с Сергеем Кононовым, который в нулевых стал председателем совета директоров «Транснационального банка». Хоккеист отправлял всю зарплату в этот банк. Как выяснилось позже (после того как у банка отозвали лицензию), Кононов распоряжался деньгами Радулова как своими.



Ранее адвокат Радулова сообщил, что за восемь лет хоккеист перевёл на счета банка около 1,5 млрд рублей. Самого Кононова подозревают в отмывании около 6 млрд рублей, на банкира возбуждено дело о мошенничестве. В настоящий момент Радулов собирается получить назад хотя бы часть своих денег.