«Салават Юлаев» официально объявил об уходе Метсолы, Ларсена, Маннинена и Хартикайнена
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Уфимский «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с четырьмя иностранными хоккеистами.
По обоюдному согласию сторон клуб покинули голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, а также нападающие Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен.
«Благодарим игроков за проведённую работу и профессионализм, проявленный в матчах», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.
В составе «Салавата Юлаева» в настоящий момент не осталось легионеров. Ранее клуб также покинул финский форвард Маркус Гранлунд.
Сегодня, 4 марта, уфимцы во втором матче серии плей-офф сыграют с «Сибирью». Начало встречи – в 17:00 по московскому времени. В первом матче «Салават» одержал победу со счётом 2:1 и повёл в серии.
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