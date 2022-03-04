Хартикайнен обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» после расторжения контракта с клубом

Финский нападающий Теэму Хартикайнен записал обращение, в котором попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева».



«Привет, Уфа! Это Теэму Хартикайнен. Наверное, это самый сложный день в жизни. Сегодня я должен был принять решение. У меня было два варианта: отправиться домой к семье или остаться тут и продолжать играть. Я решил вернуться домой. Я бы не хотел долго и много обсуждать причины, но я хотел бы поблагодарить каждого в Уфе, тех, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Хочу сказать спасибо клубу, всем, кто стоит за нами — игроками, всем, кто помогал делать нашу работу.



«Салават Юлаев» — отличная организация. И то, что клуб позволяет нам уйти — достойный поступок. Надеюсь, ситуация в мире станет лучше и мы снова с вами увидимся. Продолжайте биться за Кубок Гагарина. Я буду болеть и искренне радоваться за вас», — сказал Хартикайнен в обращении, опубликованном в группе «Салавата» во «ВКонтакте».