Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин поднялся на седьмое место, лидер — Макдэвид

Сегодня, 4 марта, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Эдмонтон Ойлерз» уступил «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме со счётом 3:4. Форварды «нефтяников» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид набрали по два очка.
Макдэвид продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ, на его счету 79 (29+50) очков за 54 матча. Следом идёт Драйзайтль, он заработал 78 (38+40) баллов после 55 встреч. Замыкает тройку нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 75 (18+57) очков за 54 игры.
Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышли на седьмое место в гонке бомбардиров, набрав по одному баллу в прошедших встречах НХЛ. Оба хоккеиста набрали 65 очков, капитан столичного клуба забил 33 гола и отдал 32 передачи, форвард «дикарей» забросил 24 шайбы и отдал 41 голевой пас. Они делят седьмое место с Микко Рантаненом («Колорадо Эвеланш»).
- 4 марта 2022
-
16:09
-
16:02
-
15:39
-
15:30
-
15:14
-
15:11
-
14:58
-
14:39
-
14:36
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:28
-
12:57
-
12:17
-
11:34
-
11:22
-
11:18
-
11:00
-
10:40
-
10:36
-
10:22
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:59
-
08:52
-
08:37
-
08:28
-
08:23
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:45