Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин поднялся на седьмое место, лидер — Макдэвид

Сегодня, 4 марта, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Эдмонтон Ойлерз» уступил «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме со счётом 3:4. Форварды «нефтяников» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид набрали по два очка.



Макдэвид продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ, на его счету 79 (29+50) очков за 54 матча. Следом идёт Драйзайтль, он заработал 78 (38+40) баллов после 55 встреч. Замыкает тройку нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 75 (18+57) очков за 54 игры.



Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышли на седьмое место в гонке бомбардиров, набрав по одному баллу в прошедших встречах НХЛ. Оба хоккеиста набрали 65 очков, капитан столичного клуба забил 33 гола и отдал 32 передачи, форвард «дикарей» забросил 24 шайбы и отдал 41 голевой пас. Они делят седьмое место с Микко Рантаненом («Колорадо Эвеланш»).