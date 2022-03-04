Генменеджер «Вашингтона»: на Овечкина давят со всех сторон — из Северной Америки, России

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями по поводу ситуации с российским капитаном клуба Александром Овечкиным, его высказыванием о событиях на Украине, а также о давлении на всех российских игроков в НХЛ.



«Это тяжёлая ситуация для Овечкина. Мы разговариваем с ним. На него давят со всех сторон — из Северной Америки, из России, со стороны семьи, со стороны множества разных людей, и он пытается во всём разобраться.



Это сложная ситуация для всех российских игроков в лиге. На них оказывается большое давление, чтобы они высказали свои политические взгляды. Российские игроки пытаются найти баланс между своими жизнями, политическими взглядами и последствиями, которые могут произойти дома», — приводит слова Маклеллана The Athletic.