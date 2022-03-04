Болельщики скандировали «Ови! Ови!» после гола Овечкина в ворота «Каролины»

Болельщики бурно отреагировали на гол российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Каролину Харрикейнз» (4:0).

Как отмечает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере», фанаты на трибунах начали громко скандировать «Ови! Ови!».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На 15-й минуте второго игрового отрезка заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину.