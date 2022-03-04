Форвард «Салавата» Кузьмин забил крутой гол, стильно обыграв Чайковски

В эти минуты в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена» проходит второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» встречается с новосибирской «Сибирью». Счёт после первого периода встречи — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте уфимцы подловили сибиряков на контратаке. Молодой нападающий «Салавата» Глеб Кузьмин на скорости убежал от защитника Михала Чайковски, стильно прокинув шайбу мимо словака, выкатился на ворота и бросил в дальний угол. От блина голкипера Антона Красоткина шайба влетела в сетку — 1:0.

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