«Это был месяц борьбы». Овечкин высказался после победы над «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался после победы в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:0). «Столичные» потерпели 14 поражений в 22 встречах регулярного чемпионата НХЛ в 2022 году.

«Это был месяц борьбы. Это немного вселяло ощущение тщетности. Но ребята правильно отреагировали. Мы просто хотели перевернуть страницу и начать всё сначала. С «Каролиной» была грандиозная игра… Вы можете видеть усилия каждого. Мы просто должны играть так же», — сказал Овечкин в эфире ESPN Plus.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На 15-й минуте второго игрового отрезка заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину.