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«Вашингтон» запретил болельщикам приносить на матчи украинские и российские флаги

«Вашингтон» запретил болельщикам приносить на матчи украинские и российские флаги
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Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» запретил болельщикам приносить на арену украинские и российские флаги, сообщает журналист Слава Маламуд из Северной Америки на официальной странице в «Твиттере».

Ранее на встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стали приходить болельщики с украинскими флагами.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На 15-й минуте второго игрового отрезка заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину.

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