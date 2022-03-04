Вратарь московского «Динамо» Бочаров пропустил три шайбы после трёх бросков «Северстали»

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» проходит второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается с череповецкой «Северсталью». Счёт после первого периода встречи — 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров пропустил три шайбы после первых трёх бросков.

На 4-й минуте счёт открыл Йоонас Няттинен.

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На 6-й минуте Даниил Вовченко увеличил преимущество череповчан.

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Ещё через четыре минуты Дмитрий Моисеев забил третий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».