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Вратарь московского «Динамо» Бочаров пропустил три шайбы после трёх бросков «Северстали»

Вратарь московского «Динамо» Бочаров пропустил три шайбы после трёх бросков «Северстали»
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» проходит второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается с череповецкой «Северсталью». Счёт после первого периода встречи — 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров пропустил три шайбы после первых трёх бросков.

На 4-й минуте счёт открыл Йоонас Няттинен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 6-й минуте Даниил Вовченко увеличил преимущество череповчан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ещё через четыре минуты Дмитрий Моисеев забил третий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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