«Динамо» Москва — «Северсталь»: череповчане после победы выпустят другого вратаря

Сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» состоится второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встретится с череповецкой «Северсталью». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны составы команд. «Северсталь» выпустит в воротах Дмитрия Шугаева, а не Владислава Подъяпольского, который защищал ворота череповчан в предыдущем матче.

«Динамо» Москва

Бочаров (Кульбаков);

Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — О'Делл;

Бойков — Сергеев, Петерссон — Линдберг — Рашевский;

Белов — Е. Зайцев, Клинкхаммер — Фисенко — Игумнов;

Новиков — Тринеев, Петунин — Ефремов — Ведин.

«Северсталь»

Шугаев (Подъяпольский);

Пресс — Хохлов, Морозов — Няттинен — Лишка;

Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;

Хабаров — Тихонов, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;

Чуркин — Хлыстов, Моисеев — Алексеев — Абросимов.

Счёт в серии — 1-0 в пользу череповчан.