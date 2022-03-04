«Динамо» Москва — «Северсталь»: череповчане после победы выпустят другого вратаря

Сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» состоится второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встретится с череповецкой «Северсталью». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны составы команд. «Северсталь» выпустит в воротах Дмитрия Шугаева, а не Владислава Подъяпольского, который защищал ворота череповчан в предыдущем матче.
«Динамо» Москва
Бочаров (Кульбаков);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — О'Делл;
Бойков — Сергеев, Петерссон — Линдберг — Рашевский;
Белов — Е. Зайцев, Клинкхаммер — Фисенко — Игумнов;
Новиков — Тринеев, Петунин — Ефремов — Ведин.
«Северсталь»
Шугаев (Подъяпольский);
Пресс — Хохлов, Морозов — Няттинен — Лишка;
Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;
Хабаров — Тихонов, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;
Чуркин — Хлыстов, Моисеев — Алексеев — Абросимов.
Счёт в серии — 1-0 в пользу череповчан.
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