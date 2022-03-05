Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 5 марта

Сегодня, 5 марта, состоятся три матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и один – в Западной. Команды проведут третьи матчи друг с другом.
Восточная конференция:
16:30 мск, «Барыс» — «Металлург» Мг (счёт в серии 1-1);
19:30 мск, «Нефтехимик» — «Трактор» (счёт в серии 0-2).
Западная конференция:
19:30 мск, «Локомотив» — ЦСКА (счёт в серии 0-2).
Отметим, что во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак». Из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ финнам было засчитано четыре технических поражения.
Напомним, в других сериях плей-офф «Салават Юлаев» обыгрывает «Сибирь» со счётом 2-0, «Северсталь» сильнее московского «Динамо» (2-0). «Авангард» одержал две победы над «Ак Барсом» (2-0), а СКА лидирует в серии с минским «Динамо».
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