Лишке оторвали кусок джерси, Миронов делал мельницу. Яркие фото победы «Северстали»

Вчера, 4 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» состоялся второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором столичное «Динамо» встречалось с череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 (3:2, 1:0, 0:1). После двух матчей в Москве «Северсталь» ведёт в серии 2-0. Третий матч состоится 6 марта в Череповце.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение команды.



«Не соглашусь, что пять периодов мы играли не на том уровне. Считаю, что всю игру сегодня сыграли на том уровне. Именно в атаке – и в первом, и во втором и в третьем периодах создавали моменты. Но в первом периоде совершили глупые ошибки, которые они использовали. Что нужно сделать, чтобы начать побеждать? Ну первое – это то, о чём меня все спрашивают. Не удаляться. Во-вторых, нужно сыграть более надёжно в игре без шайбы. И в-третьих, нужно реализовывать моменты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.