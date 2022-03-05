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Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Виннипег»

Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Виннипег»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

Счёт в матче открыл форвард гостей Джейсон Робертсон на 6-й минуте матча. На 34-й минуте сравнял Пол Штястны. На 40-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу всё того же Робертсона. На 42-й минуте Кайл Коннор сравнял счёт, а на 53-й минуте Штястны вывел свою команду вперёд.

Одну из шайб в матче забросил российский нападающий гостей Денис Гурьянов. Россиянину удалось забить на 56-й минуте матча. Ассистировали же ему канадский нападающий Джейми Бенн и защитник из США Райан Сутер.

Решающий гол в овертайме забил Робертсон.

У Евгения Свечникова одна голевая передача, Александр Радулов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Сутер, Павелски) – 05:23 (5x5)   1:1 Штястны (Копп, Элерс) – 33:38 (5x4)   1:2 Робертсон (Харли) – 39:09 (5x5)   2:2 Коннор (Свечников, Дюбуа) – 41:21 (5x5)   3:2 Штястны (Уилер, Демело) – 52:19 (5x5)   3:3 Гурьянов (Бенн, Сутер) – 55:28 (5x5)   3:4 Робертсон – 64:30 (3x3)
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