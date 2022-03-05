Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Виннипег»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.
Счёт в матче открыл форвард гостей Джейсон Робертсон на 6-й минуте матча. На 34-й минуте сравнял Пол Штястны. На 40-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу всё того же Робертсона. На 42-й минуте Кайл Коннор сравнял счёт, а на 53-й минуте Штястны вывел свою команду вперёд.
Одну из шайб в матче забросил российский нападающий гостей Денис Гурьянов. Россиянину удалось забить на 56-й минуте матча. Ассистировали же ему канадский нападающий Джейми Бенн и защитник из США Райан Сутер.
Решающий гол в овертайме забил Робертсон.
У Евгения Свечникова одна голевая передача, Александр Радулов очков не набрал.
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