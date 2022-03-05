«Он был невероятен. Ну правда». Главный тренер «Рейнджерс» — об игре Игоря Шестёркина
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера команды Игоря Шестёркина в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Он был невероятен. Ну правда. Сколько сегодня у него было великолепных сейвов, а у соперника — стопроцентных моментов? Сколько раз они создавали моменты на контратаках, на выходах один на один, в других ситуациях? Шестёркин невероятен», — сказал Галлан после встречи.
В очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам.
Новость по темеИгорь Шестёркин — вторая звезда матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
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