«Он был невероятен. Ну правда». Главный тренер «Рейнджерс» — об игре Игоря Шестёркина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера команды Игоря Шестёркина в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Он был невероятен. Ну правда. Сколько сегодня у него было великолепных сейвов, а у соперника — стопроцентных моментов? Сколько раз они создавали моменты на контратаках, на выходах один на один, в других ситуациях? Шестёркин невероятен», — сказал Галлан после встречи.

В очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам.