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Игорь Шестёркин — вторая звезда матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

Игорь Шестёркин — вторая звезда матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
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В очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам. Первым стал его одноклубник Мика Зибанеджад, который забил один гол и отдал одну голевую. Третьим стал Филип Хитил, на счету которого одна заброшенная шайба.

У победителей забивали Мика Зибанеджад, Филип Хитил и Крис Крайдер. За гостей единственную шайбу забросил Нико Хишир.

Российский нападающий Артемий Панарин очков не набрал.

Шестёркин в нынешнем сезоне провёл 36 игр, в которых три раза не пропустил ни одной шайбы. Всего же за это количество матчей его ворота поразили 69 раз.

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