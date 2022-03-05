Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский форвард «Каролины» А. Свечников прокомментировал ситуацию на Украине

Российский форвард «Каролины» А. Свечников прокомментировал ситуацию на Украине
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после матча с «Питтсбург Пингвинз» поделился мыслями о ситуации на Украине.

«Конечно, это тяжёлая ситуация, но я надеюсь, что они найдут мирное решение как можно скорее. Надеюсь, что там всё будет хорошо», — приводит слова Свечникова журналист Чип Александер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Российский нападающий хозяев Андрей Свечников признан второй звездой матча. Форвард забросил победную шайбу в овертайме.

Новость по теме
Генменеджер «Вашингтона»: на Овечкина давят со всех сторон — из Северной Америки, России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022