Российский форвард «Каролины» А. Свечников прокомментировал ситуацию на Украине

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после матча с «Питтсбург Пингвинз» поделился мыслями о ситуации на Украине.

«Конечно, это тяжёлая ситуация, но я надеюсь, что они найдут мирное решение как можно скорее. Надеюсь, что там всё будет хорошо», — приводит слова Свечникова журналист Чип Александер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Российский нападающий хозяев Андрей Свечников признан второй звездой матча. Форвард забросил победную шайбу в овертайме.