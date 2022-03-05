Российский вратарь Игорь Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке

В очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.



Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Шестёркина эта победа стала 15-й домашней, в которой он отразил не менее 30 бросков. Он превзошёл достижение легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста, которое он установил в сезоне-2014/2015.

Больше Шестёркина домашних побед с 30+ сейвами в истории «Рейнджерс» одерживали лишь трое голкиперов: Гамп Уорсли (17 — в сезоне-1956/1957, 22 — в сезоне-1960/1961, 23 — в сезоне-1955/1956, 27 — в сезоне-1962/1963), Майк Рихтер (18 — в сезоне-1996/1997), а также Жак Плант (24 — в сезоне-1963/1964). Каждый из них добился этого достижения ещё в прошлом веке, так что российский вратарь установил рекорд для голкиперов «Рейнджерс» в XXI веке.