Российский вратарь Игорь Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке

В очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.
Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Шестёркина эта победа стала 15-й домашней, в которой он отразил не менее 30 бросков. Он превзошёл достижение легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста, которое он установил в сезоне-2014/2015.
Больше Шестёркина домашних побед с 30+ сейвами в истории «Рейнджерс» одерживали лишь трое голкиперов: Гамп Уорсли (17 — в сезоне-1956/1957, 22 — в сезоне-1960/1961, 23 — в сезоне-1955/1956, 27 — в сезоне-1962/1963), Майк Рихтер (18 — в сезоне-1996/1997), а также Жак Плант (24 — в сезоне-1963/1964). Каждый из них добился этого достижения ещё в прошлом веке, так что российский вратарь установил рекорд для голкиперов «Рейнджерс» в XXI веке.
- 5 марта 2022
-
14:55
-
14:34
-
14:02
-
13:42
-
13:18
-
12:50
-
12:32
-
12:15
-
11:52
-
11:28
-
11:18
-
11:00
-
10:42
-
10:19
-
10:00
-
09:41
-
09:21
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:00
-
07:49
-
07:30
-
06:49
-
06:38
-
05:59
-
05:47
-
05:38
-
05:28
-
05:20
-
04:30
- 4 марта 2022
-
23:50
-
23:17
-
23:13
-
23:05