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Игорь Шестёркин совершил двойной суперсейв в матче с «Нью-Джерси». Видео

Игорь Шестёркин совершил двойной суперсейв в матче с «Нью-Джерси». Видео
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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» совершил потрясающий двойной сейв.

В середине первого периода, когда счёт ещё был 0:0, нападающий «дьяволов» Нико Хишир вышел «один на один» с российским голкипером. Швейцарский форвард нанёс бросок низом, однако Шестёркин парировал его. После этого Хишир первым успел на добивание и на скорости бросал уже в пустой угол ворот, но и здесь россиянин успел положить щиток и спасти команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам.

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