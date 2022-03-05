Финский вратарь Туохимаа и канадский форвард Секстон покинули «Нефтехимик» перед матчем
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Вратарь Франс Туохимаа и нападающий Дэн Секстон покинули «Нефтехимик», сообщается в официальном телеграм-канале нижнекамского клуба.
«Накануне домашних матчей вратарь Франс Туохимаа и нападающий Дэн Секстон по примеру иностранных легионеров из других клубов покинули «Нефтехимик», — говорится в сообщении.
Напомним, нижнекамский клуб сегодня проведёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (0-2).
30-летний финский вратарь Туохимаа в текущем плей-офф не выступал. В регулярном чемпионате он провёл 26 матчей. 34-летний американец Секстон принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 24 (7+17) очка, добавив к этому 1 (0+1) очко в двух матчах плей-офф.
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