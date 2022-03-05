Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэр Новосибирска рассказал, что не было официальных документов об отмене МЧМ-2023 в России

Мэр Новосибирска рассказал, что не было официальных документов об отмене МЧМ-2023 в России
Комментарии

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, что в город не поступали официальные документы, связанные с отменой МЧМ-2023.

«Я лично официальных никаких документов, что отменено проведение чемпионата мира по хоккею у нас в городе, вот таких официальных документов не видел.

До сих пор идут комментарии в СМИ. Но я хочу напомнить, что проведение чемпионатов, таких мероприятий, связанных с новогодней столицей, мы используем для того, чтобы улучшить условия жизни в Новосибирске, обновить, улучшить инфраструктуру города, провести ремонты, построить мосты, благоустройство сделать, оформить зелёные зоны.

Мы же делали это не только ради чемпионата. Чемпионат – неделя, и закончился, ну две недели. А всё, что мы сделаем и сдадим в сроки, – всё это останется для новосибирцев, и эта работа очень важна. И мы будем проводить её с напряжением. Мы всё сделаем точно в срок», – цитирует мэра города «НГС.Новости».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022