Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракты с «Авангардом»

Защитники «Авангарда» Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракты с клубами по собственной инициативе, сообщает официальный сайт омичей. За «Авангардом» закрепляются спортивные права на игроков, которые обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов.

В текущем сезоне Покка провёл 41 матч за команду из Омска и набрал 12 очков: забросил три шайбы и отдал девять результативных передач.

Каски сыграл в 49 играх в текущем розыгрыше КХЛ и набрал 34 балла: забил 13 голов и 21 раз ассистировал партнёрам.

Напомним, «Авангард» продолжает выступление в Кубке Гагарина. В первом раунде омичи встречаются с казанским «Ак Барсом». После двух игр омичи ведут в серии 2-0. Следующие две встречи команда проведёт на домашнем льду.