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«Трактор» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

«Трактор» в овертайме обыграл «Нефтехимик»
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Только что в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» завершился третий матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2, ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

После первого периода хозяева вели в счёте. В составе хозяев в первом периоде отличился Эдуард Гиматов. Во второй двадцатиминутке Ник Бэйлен сравнял счёт, на 46-й Лукаш Седлак вывел «Трактор» вперёд.

За полторы минуты до конца третьего периода хозяева сняли голкипера и сравняли счёт, переведя игру в овертайм. Эту шайбу забросил Лукаш Клок.

На шестой минуте овертайма победу «Трактору» принёс гол Альберта Яруллина.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гиматов (Клок) – 04:23 (4x3)   1:1 Бэйлен (Кравцов, Кулик) – 21:44 (5x5)   1:2 Седлак (Гика) – 45:48 (5x5)   2:2 Клок – 58:24 (6x5)   2:3 Яруллин (Калинин) – 65:38 (5x5)

Таким образом, челябинцы одержали третью победу в серии – 3-0. Следующий матч состоится также в Нижнекамске 7 марта.

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