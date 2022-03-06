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ЦСКА в четвёртом овертайме одержал победу над «Локомотивом» и ведёт в серии со счётом 3-0

ЦСКА в четвёртом овертайме одержал победу над «Локомотивом» и ведёт в серии со счётом 3-0
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Только что в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА в четвёртом овертайме со счётом в матче 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На 7-й минуте Павел Красковский в большинстве вывел железнодорожников вперёд, забив с передач Александра Полунина и Брэндона Гормли, на 8-й минуте Константин Окулов сравнял счёт после паса Владислава Каменева, а на 39-й Окулов оформил дубль – ему ассистировали Сергей Плотников и Джон Гилмор.

На 59-й минуте при игре в большинстве «Локомотив» сравнял счёт. Отличился Максим Шалунов после передач Артёма Анисимова и Артура Каюмова.

Решить судьбу встречи командам удалось только в четвёртом овертайме усилиями форварда ЦСКА Максима Соркина. Встреча продлилась более 126 игровых минут и завершилась со счётом 3:2 в пользу ЦСКА.

Отметим, встреча началась 5 марта в 19:30 мск и продолжалась более 5 часов.

После трёх матчей армейцы ведут в серии 3-0. Следующая встреча, как и эта, состоится также в Ярославле, 7 марта. Команды играют до четырёх побед в серии.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Красковский (Полунин, Гормли) – 06:18 (5x4)   1:1 Окулов (Каменев) – 07:41 (5x5)   1:2 Окулов (Плотников, Гилмор) – 38:22 (5x5)   2:2 Шалунов (Анисимов, Каюмов) – 58:27 (5x4)   2:3 Соркин (Дальбек, Сергеев) – 126:34 (5x4)
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