ЦСКА в четвёртом овертайме одержал победу над «Локомотивом» и ведёт в серии со счётом 3-0

Только что в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА в четвёртом овертайме со счётом в матче 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).



На 7-й минуте Павел Красковский в большинстве вывел железнодорожников вперёд, забив с передач Александра Полунина и Брэндона Гормли, на 8-й минуте Константин Окулов сравнял счёт после паса Владислава Каменева, а на 39-й Окулов оформил дубль – ему ассистировали Сергей Плотников и Джон Гилмор.



На 59-й минуте при игре в большинстве «Локомотив» сравнял счёт. Отличился Максим Шалунов после передач Артёма Анисимова и Артура Каюмова.



Решить судьбу встречи командам удалось только в четвёртом овертайме усилиями форварда ЦСКА Максима Соркина. Встреча продлилась более 126 игровых минут и завершилась со счётом 3:2 в пользу ЦСКА.



Отметим, встреча началась 5 марта в 19:30 мск и продолжалась более 5 часов.



После трёх матчей армейцы ведут в серии 3-0. Следующая встреча, как и эта, состоится также в Ярославле, 7 марта. Команды играют до четырёх побед в серии.