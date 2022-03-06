Ассистентский хет-трик Фараби помог «Филадельфии» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Кэм Аткинсон и ещё по разу отличились Оскар Линдблом и Дерик Брассар. Джоэль Фараби оформил ассистентский хет-трик. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Филадельфия» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Чикаго», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры.
В следующем матче «Филадельфия» встретится «Вегас Голден Найтс», а «Чикаго» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 9 и 7 марта соответственно.
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