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Ассистентский хет-трик Фараби помог «Филадельфии» обыграть «Чикаго»

Ассистентский хет-трик Фараби помог «Филадельфии» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Кэм Аткинсон и ещё по разу отличились Оскар Линдблом и Дерик Брассар. Джоэль Фараби оформил ассистентский хет-трик. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Филадельфия» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Чикаго», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Филадельфия» встретится «Вегас Голден Найтс», а «Чикаго» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 9 и 7 марта соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Линдблом (Санхайм, Хейз) – 04:46 (5x5)   1:1 Дебринкэт (Тэйвз) – 20:24 (5x5)   1:2 Строум (Кейн, Кубалик) – 32:39 (5x5)   2:2 Аткинсон (Фараби) – 35:28 (5x5)   2:3 Строум – 38:02 (5x5)   3:3 Брассар (Аткинсон, Фараби) – 43:09 (5x5)   4:3 Аткинсон (Фараби) – 48:28 (5x5)
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