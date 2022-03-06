Заброшенная шайба Гаврикова не помогла «Коламбусу» избежать поражения от «Бостона»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 Б.
В основное время команды выявить победителя не сумели, трижды поразив ворота друг друга. За «Бостон» отличились Джейк Дебраск, Эрик Хаула, Крэйг Смит и Патрис Бержерон, а за «Коламбус» забрасывали Густав Нюквист, Владислав Гавриков, Зак Веренски и Якуб Ворачек, чей гол за три секунды до конца основного времени перевёл матч в овертайм. В серии штрафных бросков сильнее оказались гости, а победная шайба на счету Давида Пастрняка.
26-летний российский защитник «Джекетс» Владислав Гавриков провёл на льду 23 минуты 57 секунд и отметился третьей заброшенной шайбой в сезоне, тем самым набрав 25-е (3+22) очко в 54 матчах нынешнего сезона. Он завершил игру с коэффициентом полезности «+2».
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