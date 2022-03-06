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Заброшенная шайба Гаврикова не помогла «Коламбусу» избежать поражения от «Бостона»

Заброшенная шайба Гаврикова не помогла «Коламбусу» избежать поражения от «Бостона»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 Б.

В основное время команды выявить победителя не сумели, трижды поразив ворота друг друга. За «Бостон» отличились Джейк Дебраск, Эрик Хаула, Крэйг Смит и Патрис Бержерон, а за «Коламбус» забрасывали Густав Нюквист, Владислав Гавриков, Зак Веренски и Якуб Ворачек, чей гол за три секунды до конца основного времени перевёл матч в овертайм. В серии штрафных бросков сильнее оказались гости, а победная шайба на счету Давида Пастрняка.

26-летний российский защитник «Джекетс» Владислав Гавриков провёл на льду 23 минуты 57 секунд и отметился третьей заброшенной шайбой в сезоне, тем самым набрав 25-е (3+22) очко в 54 матчах нынешнего сезона. Он завершил игру с коэффициентом полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 10:39 (5x5)   1:1 Нюквист (Дженнер, Лайне) – 16:57 (5x5)   2:1 Гавриков – 19:00 (5x5)   2:2 Хаула (Маршан) – 21:51 (5x5)   3:2 Веренски (Ворачек, Бьёркстранд) – 34:28 (5x4)   3:3 Смит (Клифтон, Фолиньо) – 44:40 (5x5)   3:4 Бержерон (Холл, Пастрняк) – 54:58 (5x4)   4:4 Ворачек (Лайне, Курали) – 59:57 (6x4)   4:5 Пастрняк – 65:00 (ПБ)
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