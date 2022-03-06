«Нэшвилл» разгромил на выезде «Сан-Хосе» со счётом 8:0. У Тренина – 13-й гол в сезоне

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 8:0.

В составе «Предаторз» по дублю оформили Майкл Маккэррон и Мэтт Дюшейн, также забрасывали Роман Йози, Мэтт Лафф, Яков Тренин и Микаэль Гранлунд.

25-летний российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 16 минут 30 секунд и набрал 18-е (13+5) очко в 53-й игре текущего сезона, заработав в этой встрече коэффициент полезности «+1».

Примечательно, что 27-летний российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 14 минут 13 секунд и сохранил показатель полезности «0» при восьми пропущенных шайбах команды.