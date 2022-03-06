«Нэшвилл» разгромил на выезде «Сан-Хосе» со счётом 8:0. У Тренина – 13-й гол в сезоне
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 8:0.
В составе «Предаторз» по дублю оформили Майкл Маккэррон и Мэтт Дюшейн, также забрасывали Роман Йози, Мэтт Лафф, Яков Тренин и Микаэль Гранлунд.
25-летний российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 16 минут 30 секунд и набрал 18-е (13+5) очко в 53-й игре текущего сезона, заработав в этой встрече коэффициент полезности «+1».
Примечательно, что 27-летний российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 14 минут 13 секунд и сохранил показатель полезности «0» при восьми пропущенных шайбах команды.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 8
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Томасино, Фаббро) – 10:43 (5x5) 0:2 Дюшейн (Йози, Джохансен) – 18:30 (5x5) 0:3 Йози (Лафф, Томасино) – 22:43 (5x5) 0:4 Лафф (Томасино, Маккэррон) – 39:30 (5x5) 0:5 Дюшейн (Форсберг, Экхольм) – 44:43 (5x5) 0:6 Маккэррон (Лафф, Йози) – 46:07 (5x5) 0:7 Тренин – 51:13 (5x5) 0:8 Гранлунд (Маккэррон, Йози) – 53:06 (5x4)
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