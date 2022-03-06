Кэри Прайс возобновил тренировки на льду. Он не играл в текущем сезоне НХЛ

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, продолжающий восстановление после операции на колене, возобновил тренировки на льду, сообщает Sportsnet. 34-летний вратарь занимался на льду с командой в пятницу и в субботу.



В нынешнем сезоне Прайс ещё не выходил на лёд в рамках НХЛ. Он впервые встал на коньки 15 ноября, завершив курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги. Он обратился в эту программу 7 октября. 9 ноября вратарь встретился с командой и продолжил восстановление после операции на колене.

Напомним, в январе Прайс уже выходил на лёд с командой, однако тогда он провёл часть тренировки.

33-летний канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.