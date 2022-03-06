Епанчинцев — о плей-офф ВХЛ: у «Югры» нет никакой эйфории, всё самое сложное ещё впереди

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев подвёл итоги первого раунда плей-офф ВХЛ, а также оценил возможного соперника во втором раунде — «Горняк».



«Болельщики переживали, когда «Югре» с первого «посева» достался «Барс» — один из ведущих клубов ВХЛ. Опасения оказались напрасными? Нет, за исключением первого матча серия получилась очень плотной, всё решали один-два гола. Это и неудивительно, Казань никогда не была статистом ни в одной лиге России. Такого соперника на старте никогда не ждёшь.



Мы довольны, что прошли первый этап плей-офф без поражений, во многих моментах сыграли правильно. Но нет никакой эйфории, всё самое сложное ещё впереди.



У нас в этом сезоне специфический календарь, когда затяжные серии матчей сменяются длительными паузами. С одной стороны, появляется время восстановиться и залечить травмы, с другой — есть риск потерять игровой ритм.



Но тренерский штаб уже адаптировался к такому графику, отработан план. Будет и восстановление, и нагрузка перед решающими матчами плей-офф.



Теперь, похоже, на «Югру» выходит фарм-клуб «Автомобилиста» — «Горняк». Жёсткая сетка? «Автомобилист» уже завершил сезон КХЛ, поэтому «Горняк» получил мощное усиление, в чём в первом раунде убедился «Металлург» из Новокузнецка. Один из козырей «Горняка» — молодой голкипер «Автомобилиста» Галкин, на мой взгляд, это сегодня лучший вратарь лиги наряду с нашим голкипером — опытным Владимиром Сохатским.



В прошедшем чемпионате мы дважды встречались с «Горняком», в одну шайбу и выиграли, и проиграли. Сильный и интересный соперник. Мы готовимся.



Кто для «Югры» в ВХЛ главный соперник? И есть ли он? Сейчас не должно быть никакой переоценки своих сил, повторюсь, в ВХЛ угрозу представляет каждая команда. Наша победная серия ни в коем случае не убирает чувство опасности — настраиваемся, готовимся, чувствуем поддержку верных болельщиков. А главный соперник для нас — ближайший», — цитирует Епанчинцева Russia-Hockey.ru.