Няттинен нанёс удар в голову защитнику «Динамо» Педану и после просмотра получил 2 минуты
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В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между «Северсталью» и московским «Динамо». По окончании второго периода гости ведут со счётом 1:0.
Финский нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен нанёс удар в голову защитнику «Динамо» Андрею Педану. После видеопросмотра игроку череповецкого клуба дали штраф 2 минуты за атаку в область головы и шеи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Счёт во встрече на 33-й минуте в большинстве открыл нападающий бело-голубых Станислав Галиев, ему ассистировали Эрик О'Делл и Вячеслав Войнов. Напомним, счёт в серии — 2-0 в пользу «Северстали».
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