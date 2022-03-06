Сафонов: Грубец ничем не удивил, мы разобрали, как он играет. Где-то надо немного удачи

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (0:2) в 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022.
«Хорошая игра, надо реализовывать свои моменты, и всё будет хорошо. Вратарь соперника ничем не удивил, мы разобрали, как он играет. Где-то надо немного удачи – бросить мимо него, нанести хороший хлёсткий бросочек. Пойдёт одна, вторая, и, дай бог, переломим серию.
В раздевалке рабочая обстановка, старшие ребята подбадривают и делятся опытом. Есть те, кто выигрывал Кубок, есть человек, который делал это несколько раз. Друг за друга работаем, всё придёт», — приводит слова Сафонова официальный сайт КХЛ.
Следующая встреча между командами состоится в Балашихе во вторник, 8 марта, начало — в 17:00 мск.
- 6 марта 2022
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