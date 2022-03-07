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Финские легионеры ХК «Авангард» Вилле Покка и Оливер Каски попрощались с командой

Финские легионеры ХК «Авангард» Вилле Покка и Оливер Каски попрощались с командой
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Финские легионеры ХК «Авангард» Вилле Покка и Оливер Каски попрощались с командой.

«Привет, это Вилле Покка. Хотим поблагодарить вас, болельщики «Авангарда». Я провёл здесь четыре года, это было замечательное время с «Авангардом», я наслаждался каждой секундой. Хочу поблагодарить клуб за то, что помог мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня. Желаю команде всего наилучшего в будущем», — приводит слова финна официальный YouTube-канал «Авангарда».

«Привет, это Оливер Каски. Спасибо вам, болельщики! Наше прошлогоднее чемпионство я буду помнить всегда, как и наше с вами празднование в Омске. Всего вам наилучшего и спасибо!» — сказал Каски.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Авангарда».

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