Финские легионеры ХК «Авангард» Вилле Покка и Оливер Каски попрощались с командой.

«Привет, это Вилле Покка. Хотим поблагодарить вас, болельщики «Авангарда». Я провёл здесь четыре года, это было замечательное время с «Авангардом», я наслаждался каждой секундой. Хочу поблагодарить клуб за то, что помог мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня. Желаю команде всего наилучшего в будущем», — приводит слова финна официальный YouTube-канал «Авангарда».

«Привет, это Оливер Каски. Спасибо вам, болельщики! Наше прошлогоднее чемпионство я буду помнить всегда, как и наше с вами празднование в Омске. Всего вам наилучшего и спасибо!» — сказал Каски.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Авангарда».