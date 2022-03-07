Капризов вошёл в топ-5 в истории «Миннесоты» по количеству очков за один сезон

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3, которая стала для них четвёртой подряд.

Благодаря дублю 24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне. Как отмечает пресс-служба «дикарей» в «Твиттере», нападающий поднялся на пятое место в истории клуба по количеству очков в рамках одного сезона. Больше лишь у Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/2008), Брайана Ролстона (79 в сезоне-2005/2006), Эрика Стаала (76 в сезоне-2017/2018) и Микко Койву (71 в сезоне-2009/2010).



Для покорения этого достижения Кириллу потребовалось 53 матча.