Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов вошёл в топ-5 в истории «Миннесоты» по количеству очков за один сезон

Капризов вошёл в топ-5 в истории «Миннесоты» по количеству очков за один сезон
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3, которая стала для них четвёртой подряд.

Благодаря дублю 24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне. Как отмечает пресс-служба «дикарей» в «Твиттере», нападающий поднялся на пятое место в истории клуба по количеству очков в рамках одного сезона. Больше лишь у Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/2008), Брайана Ролстона (79 в сезоне-2005/2006), Эрика Стаала (76 в сезоне-2017/2018) и Микко Койву (71 в сезоне-2009/2010).

Для покорения этого достижения Кириллу потребовалось 53 матча.

Новость по теме
Журналист The Athletic о хите судьи на Капризове: надо было удалять арбитра за блокировку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022