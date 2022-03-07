Кожевников: не удивлён удачному старту Ротенберга в плей-офф. И Тарасов начинал без опыта

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал успешное выступление СКА в текущем плей-офф КХЛ.

«Не удивлён удачному старту Ротенберга-тренера в плей-офф. СКА готовился к плей-офф, у них есть молодёжь, задор, новые люди, нестандартные решения. И Кузьменко, и Гусев, и другие игроки играют отменно. Молодёжи надо всегда давать шанс. Все когда-то были неопытными. И Тарасов, и Тихонов начинали неопытными, потом набирались опыта. Ротенберг всё время был в команде, и игроков набирал тоже он», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, вчера, 6 марта, санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Западной конференции со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена». СКА ведёт в серии — 3-0.