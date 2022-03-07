Вайсфельд: если «Северсталь» пройдёт «Динамо», то станет героем Советского союза

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф между «Северсталью» и московским «Динамо» (2-1).

«Ерёменко появился в воротах не от хорошей жизни, насколько я понимаю, есть претензии к Бочарову. Но Александру 42 года, сколько он может выдержать? Не думаю, что победа «Динамо» в третьем матче — это заслуга одного Ерёменко. Сами игроки немного встряхнулись и мобилизовались, стыдно же 0-2 дома проигрывать. Ерёменко хорошо отыграл в третьем матче, молодец. Но вопрос в том, как он будет себя чувствовать на длинной дистанции.

Для «Северстали» выход в плей-офф — уже выполнение задачи на сезон, а если они ещё и «Динамо» пройдут, то вообще станут героями Советского союза. А для «Динамо», учитывая их ресурсы, нужен как минимум полуфинал, если не финал. Эти две команды надо по-разному оценивать.

Я в этой серии пока никому не отдам предпочтение, вот если динамовцы следующий матч выиграют, то уже будут фаворитами. Но мы пока не знаем, где было настоящее «Динамо» — в первых двух играх или в последней?» — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.