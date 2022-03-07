Форвард «Далласа» Робертсон — первый после Овечкина игрок с хет-триком в 2 матчах подряд

22-летний американский форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон вписал своё имя в историю НХЛ, отметившись хет-триком в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:3).
Робертсон отметился хет-триком в двух матчах подряд. Ранее, 4 марта, он трижды поразил ворота «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Как отмечает официальный сайт НХЛ, Джейсон стал первым с 2020 года хоккеистом среди ныне действующих игроков, кто смог оформить хет-трик дважды подряд. Последний раз это удалось сделать капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который забросил по три шайбы 16 и 18 января 2020 года в матчах с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) и «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).
Примечательно, что третий гол в ворота «Миннесоты» принёс Робертсону 100-е (46+54) очко в его карьере в НХЛ, на что ему потребовался 101 матч. В нынешнем сезоне Джейсон провёл 47 матчей, в которых отметился 54 (29+25) результативными действиями.
- 7 марта 2022
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