Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Далласа» Робертсон — первый после Овечкина игрок с хет-триком в 2 матчах подряд

Форвард «Далласа» Робертсон — первый после Овечкина игрок с хет-триком в 2 матчах подряд
Комментарии

22-летний американский форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон вписал своё имя в историю НХЛ, отметившись хет-триком в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:3).

Робертсон отметился хет-триком в двух матчах подряд. Ранее, 4 марта, он трижды поразил ворота «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Как отмечает официальный сайт НХЛ, Джейсон стал первым с 2020 года хоккеистом среди ныне действующих игроков, кто смог оформить хет-трик дважды подряд. Последний раз это удалось сделать капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который забросил по три шайбы 16 и 18 января 2020 года в матчах с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) и «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).

Примечательно, что третий гол в ворота «Миннесоты» принёс Робертсону 100-е (46+54) очко в его карьере в НХЛ, на что ему потребовался 101 матч. В нынешнем сезоне Джейсон провёл 47 матчей, в которых отметился 54 (29+25) результативными действиями.

Капризова не остановить! Россиянин снова сделал дубль и мчится к очередному рекорду в НХЛ Капризова не остановить! Россиянин снова сделал дубль и мчится к очередному рекорду в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022