Форвард «Металлурга» Денис Зернов стал автором первого хет-трика в текущем плей-офф КХЛ

В эти минуты в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» местный «Барыс» принимает магнитогорский «Металлург» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. На момент написания новости завершён второй период, счёт в матче — 5:2 в пользу гостей.
Нападающий «Металлурга» Денис Зернов стал автором первого хет-трика в текущем плей-офф КХЛ.
На 6-й минуте Зернов на скорости ворвался в зону и бросил в дальнюю девятку — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 12-й минуте Зернов поставил корпус, выкатился на ворота и технично разобрался с Йони Ортио — 2:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 22-й минуте Максим Карпов резко сместился к центру и с кистей бросил в дальний угол — Ортио отразил ловушкой, Зернов подкараулил отскок и добил шайбу с пятака.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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