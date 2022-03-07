«Трактор» переиграл в гостях «Нефтехимик» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ на Востоке

Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года в Восточной конференции со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отличились защитник Сергей Телегин, а также нападающие Томаш Гика и Андрей Стась. У «Нефтехимика» отметились форварды Денис Вихарев и Марат Хайруллин.

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«Трактор» одержал четвёртую победу в четырёх матчах и вышел в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина на Востоке. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ челябинцы заняли второе место в Восточной конференции. «Нефтехимик», завершивший свои выступления в текущем сезоне, в регулярке занял седьмое место.