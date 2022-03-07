«Трактор» переиграл в гостях «Нефтехимик» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ на Востоке

Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года в Восточной конференции со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отличились защитник Сергей Телегин, а также нападающие Томаш Гика и Андрей Стась. У «Нефтехимика» отметились форварды Денис Вихарев и Марат Хайруллин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Трактор» одержал четвёртую победу в четырёх матчах и вышел в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина на Востоке. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ челябинцы заняли второе место в Восточной конференции. «Нефтехимик», завершивший свои выступления в текущем сезоне, в регулярке занял седьмое место.
- 7 марта 2022
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:29
-
19:17
-
19:17
-
18:56
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
16:34
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:42
-
15:29
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:28
-
14:12
-
13:45
-
13:26
-
13:00
-
12:40
-
12:11
-
12:00
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:23
-
10:00
-
09:50