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«Трактор» переиграл в гостях «Нефтехимик» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ на Востоке

«Трактор» переиграл в гостях «Нефтехимик» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ на Востоке
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Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года в Восточной конференции со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отличились защитник Сергей Телегин, а также нападающие Томаш Гика и Андрей Стась. У «Нефтехимика» отметились форварды Денис Вихарев и Марат Хайруллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» одержал четвёртую победу в четырёх матчах и вышел в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина на Востоке. В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ челябинцы заняли второе место в Восточной конференции. «Нефтехимик», завершивший свои выступления в текущем сезоне, в регулярке занял седьмое место.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2022, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Хайруллин (Порядин, Клок) – 04:52 (5x4)   1:1 Телегин (Седлак, Тертышный) – 25:25 (5x5)   2:1 Вихарев (Купцов, Гиматов) – 28:00 (5x5)   2:2 Гика (Бэйлен) – 35:55 (5x4)   2:3 Стась (Фатеев) – 41:59 (5x5)
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