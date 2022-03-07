Гатиятулин подвёл итоги победной для «Трактора» серии плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2) и выход клуба в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Все игры в сезоне с «Нефтехимиком» были непростые и серия была непростая. Видно, что тренерская команда, играет по заданию, выполняет установку. Это всё заметно. Было непросто, пришлось где-то взламывать. Рады, что сегодня завершили эту серию. За счёт характера, самоотдачи и единого кулака. Ребята выполняли игровое задание, не жалея себя сражались друг за друга. Хочу поблагодарить наших болельщиков – всегда рядом, всегда с нами. Мы чувствуем их поддержку, за что им большое спасибо.
В нескольких матчах «Трактору» приходилось отыгрываться. Перед следующим раундом это как-то беспокоит?
Сейчас пока не думаем. Главное – это сейчас восстановиться. Дальше уже будем думать по сопернику», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
- 7 марта 2022
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