Гатиятулин подвёл итоги победной для «Трактора» серии плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2) и выход клуба в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.



«Все игры в сезоне с «Нефтехимиком» были непростые и серия была непростая. Видно, что тренерская команда, играет по заданию, выполняет установку. Это всё заметно. Было непросто, пришлось где-то взламывать. Рады, что сегодня завершили эту серию. За счёт характера, самоотдачи и единого кулака. Ребята выполняли игровое задание, не жалея себя сражались друг за друга. Хочу поблагодарить наших болельщиков – всегда рядом, всегда с нами. Мы чувствуем их поддержку, за что им большое спасибо.



В нескольких матчах «Трактору» приходилось отыгрываться. Перед следующим раундом это как-то беспокоит?

Сейчас пока не думаем. Главное – это сейчас восстановиться. Дальше уже будем думать по сопернику», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Трактора».