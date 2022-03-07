«Мы отдали все силы. Снимаю шляпу перед ребятами». Леонтьев — о серии с «Трактором»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал итоги серии с челябинским «Трактором» (0-4) в плей-офф КХЛ.



«Спасибо болельщикам за ту поддержку, которая была на протяжении регулярного чемпионата и плей-офф. Особенно, в плей-офф. Были невероятные эмоции от такой поддержки. Чувствовалась настоящая хоккейная атмосфера. Спасибо всем болельщикам, даже тем, кто в начале сезона в нас не верил. Это очень мотивировало.



По плей-офф скажу одно – мы отдали все силы. И неизвестно, как бы перевернулась серия, выиграй мы хотя бы одну встречу на выезде. Мы были очень близки к этому. Считаю, великолепно провели этот плей-офф, несмотря на то что не выиграли ни одного матча. Претензий ни к кому нет. И по самоотдаче только уважение ребятам. Снимаю шляпу. Мы вышли в плей-офф и навязали борьбу лидеру чемпионата. Это вселяет оптимизм на следующий год, мы стали сильнее. Нам уже мало первого раунда, мы хотим большего. И будем двигаться вперёд. Всем спасибо за отличный сезон. Жаль, что он закончился, будем идти шаг за шагом дальше.



Чего не хватило, чтобы зацепить одну игру? Первое, что приходит, это большое количество удалений. В регулярке их было гораздо меньше. Это один из ключевых моментов. Плюс – нам немного не хватило скамейки. Хотелось бы, чтобы и четвёртое звено было посильнее. Не буду говорить, что они слабее, но хотелось бы больше глубины состава. Каждая боевая единица у нас на счету. Всё бьёт по составу. Приходится всё делать заново. Дэн Секстон всё-таки приносил много пользы и креатива в атаке. Его не хватало. Но это всё отговорки. «Трактор» был агрессивен, быстр. Не такой «Трактор», как в сезоне. Мы справились с давлением и сражались достойно.



Игра Судницина? Можно что-то сказать, но вратарям я претензий предъявлять не буду. Забивать два гола и надеяться на победу? Надо забивать на одну больше. Он отлично вписался в команду, и я не уверен, что если бы не он, мы бы попали в плей-офф. Огромное спасибо за то, что он в нашем клубе», — цитирует Леонтьева официальный сайт «Трактора».