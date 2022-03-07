Шестёркин — третья звезда прошедшей игровой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх звезд прошедшей игровой недели.



Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин занял третье место в списке лучших хоккеистов недели. 26-летний вратарь одержал три победы в трёх матчах, отражая 95,5% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 1,67 шайбы за встречу.



Второй звездой был признан нападающий «Аризоны Койотс» Ник Шмальц. 26-летний американец сумел набрать 8 (3+5) очков в двух встречах с «Колорадо Эвеланш» (2:1) и «Оттавой Сенаторз» (8:5).



Первой звездой прошедшей игровой недели стал нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон. 22-летний форвард сумел отличиться семь раз во встречах с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), «Виннипег Джетс» (4:3, ОТ) и «Миннесотой Уайлд» (6:3).