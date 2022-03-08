«Колорадо» переиграл «Айлендерс», у Варламова 44 сейва

В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.
Счёт в матче открыли хозяева – забил Андерс Ли на 9-й минуте матча. Сравнял счёт на 15-й минуте Кейл Макар. Потом вывел гостей вперёд Микко Рантанен на 45-й минуте, ещё через две минуты забил и Джей Ти Комфер. На 48-й минуте Макар оформил дубль, на 49-й минуте Девон Тэйвз забил последний гол своей команды. Далее хозяева забросили три шайбы подряд, но этого им для победы не хватило. Отметились заброшенными шайбами Ли, Кейси Сизикас и Брок Нельсон.
У российского голкипера Семёна Варламова 44 сейва, Валерий Ничушкин очков в матче не набрал.
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