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«Колорадо» переиграл «Айлендерс», у Варламова 44 сейва

«Колорадо» переиграл «Айлендерс», у Варламова 44 сейва
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В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.

Счёт в матче открыли хозяева – забил Андерс Ли на 9-й минуте матча. Сравнял счёт на 15-й минуте Кейл Макар. Потом вывел гостей вперёд Микко Рантанен на 45-й минуте, ещё через две минуты забил и Джей Ти Комфер. На 48-й минуте Макар оформил дубль, на 49-й минуте Девон Тэйвз забил последний гол своей команды. Далее хозяева забросили три шайбы подряд, но этого им для победы не хватило. Отметились заброшенными шайбами Ли, Кейси Сизикас и Брок Нельсон.

У российского голкипера Семёна Варламова 44 сейва, Валерий Ничушкин очков в матче не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ли (Добсон, Бовиллье) – 08:59 (5x4)   1:1 Макар (Кадри, Маккиннон) – 14:18 (5x4)   1:2 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 44:06 (5x5)   1:3 Комфер (Ньюхук, О'Коннор) – 46:34 (5x5)   1:4 Макар (Маккиннон, Бураковски) – 47:41 (5x5)   1:5 Тэйвз (Ландеског, Кадри) – 48:27 (5x5)   2:5 Ли (Добсон, Пажо) – 51:58 (5x4)   3:5 Сизикас (Палмьери, Пулок) – 53:28 (5x5)   4:5 Нельсон (Ли) – 59:33 (6x5)
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