Серавалли: НХЛ приостановила действие Меморандума о взаимопонимании, заключённого с КХЛ

Национальная хоккейная лига уведомила Континентальную хоккейную лигу о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании.
Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, в служебной записке, распространённой среди генеральных менеджеров, НХЛ поручила своим командам «немедленно прекратить все отношения [прямые или косвенные] с КХЛ и клубами лиги, а также с агентами игроков, которые продолжают работать в России».
Это также повлияет на способность команд НХЛ быстро подписывать свободных агентов из КХЛ. Но командам по-прежнему разрешено делать это, если игроки полностью свободны от контрактных обязательств. НХЛ уведомила, что продолжит уважать существующие и будущие контракты игроков с клубами КХЛ, хотя у неё больше не будет возможности напрямую проверять статус соглашений.
«У нас будет лишь ограниченная контрактная информация об игроках, которые в настоящее время или недавно играли в КХЛ», — сообщил в меморандуме заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
Чтобы подписать игрока из КХЛ, заинтересованная команда должна обратиться в центр регистрации, чтобы узнать, свидетельствует ли последняя доступная из КХЛ информация о том, что у игрока истекает контракт с клубом лиги, а команды должны предоставить «независимые письменные доказательства, подтверждающие, что игрок полностью свободен от любых и всех потенциально конфликтующих контрактных обязательств в КХЛ на 2022-2023 годы и далее».
Данный меморандум не затрагивает российских игроков клубов НХЛ и их молодых хоккеистов, находящихся в России.
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