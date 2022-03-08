Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Лос-Анджелес Кингз» в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил Андреас Атанасиу.

«Флорида Пантерз» в гостях разгромила «Баффало Сэйбрз». Лидер «пантер» Александр Барков заработал 3 (1+2) очка.

«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях переиграл «Коламбус Блю Джекетс». Российский форвард канадского клуба Илья Михеев забросил первую шайбу команды во встрече.

«Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4). Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 44 броска по своим воротам.

«Калгари Флэймз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Дубль оформил нападающий Тайлер Тоффоли.

В Восточной конференции первое место занимает «Каролина Харрикейнз», в активе которой 83 очка в 56 матчах. На второй строчке идёт «Флорида Пантерз», которая набрала 81 балл в 56 встречах. Замыкает тройку «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 80 очков за 55 игр.



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», заработавший 87 баллов после 57 встреч. Вторым идёт «Калгари Флэймз», набравший 76 очков в 55 матчах. Тройку замыкает «Сент-Луис», на счету которого 71 балл после 55 встреч.