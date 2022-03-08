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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Лос-Анджелес Кингз» в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил Андреас Атанасиу.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Фредерик (Койл, Смит) – 14:02 (5x5)   1:1 Лизотт (Мяяття, Грундстрём) – 15:11 (5x5)   2:1 Смит (Койл, Райлли) – 39:05 (5x5)   2:2 Мур (Калиев, Дурзи) – 59:34 (6x5)   2:3 Атанасиу – 61:53 (3x3)

«Флорида Пантерз» в гостях разгромила «Баффало Сэйбрз». Лидер «пантер» Александр Барков заработал 3 (1+2) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Барков, Марчмент) – 05:22 (5x5)   0:2 Аччари (Монтур, Марчмент) – 25:54 (5x5)   0:3 Дюклер (Барков, Райнхарт) – 27:39 (5x4)   0:4 Вераге (Марчмент, Луостаринен) – 31:39 (5x5)   0:5 Хёрнквист (Беннетт, Уигар) – 32:42 (5x5)   0:6 Барков (Юбердо, Дюклер) – 46:50 (5x4)   1:6 Хэйден (Асплунд, Фицджеральд) – 53:42 (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях переиграл «Коламбус Блю Джекетс». Российский форвард канадского клуба Илья Михеев забросил первую шайбу команды во встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Михеев (Энгвалль, Кемпф) – 08:06 (5x5)   0:2 Марнер (Бантинг, Лильегрен) – 14:01 (5x5)   0:3 Мэттьюс (Марнер, Броди) – 17:06 (5x5)   1:3 Курали (Доми) – 21:45 (5x5)   2:3 Бьёркстранд (Нюквист, Пик) – 38:49 (4x4)   3:3 Рослович (Доми, Нюквист) – 42:28 (5x4)   3:4 Керфут (Спецца, Симмондс) – 44:19 (5x5)   3:5 Бантинг (Мэттьюс, Броди) – 51:21 (5x5)   4:5 Лайне (Веренски, Ворачек) – 59:12 (6x5)

«Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4). Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 44 броска по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ли (Добсон, Бовиллье) – 08:59 (5x4)   1:1 Макар (Кадри, Маккиннон) – 14:18 (5x4)   1:2 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 44:06 (5x5)   1:3 Комфер (Ньюхук, О'Коннор) – 46:34 (5x5)   1:4 Макар (Маккиннон, Бураковски) – 47:41 (5x5)   1:5 Тэйвз (Ландеског, Кадри) – 48:27 (5x5)   2:5 Ли (Добсон, Пажо) – 51:58 (5x4)   3:5 Сизикас (Палмьери, Пулок) – 53:28 (5x5)   4:5 Нельсон (Ли) – 59:33 (6x5)

«Калгари Флэймз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Дубль оформил нападающий Тайлер Тоффоли.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Тоффоли (Ткачук, Годро) – 26:27 (5x4)   2:0 Тоффоли (Ружичка, Манджапане) – 29:54 (5x5)   2:1 Шор (Райан, Нурс) – 44:57 (5x5)   3:1 Годро (Линдхольм) – 57:07 (5x5)

В Восточной конференции первое место занимает «Каролина Харрикейнз», в активе которой 83 очка в 56 матчах. На второй строчке идёт «Флорида Пантерз», которая набрала 81 балл в 56 встречах. Замыкает тройку «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 80 очков за 55 игр.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», заработавший 87 баллов после 57 встреч. Вторым идёт «Калгари Флэймз», набравший 76 очков в 55 матчах. Тройку замыкает «Сент-Луис», на счету которого 71 балл после 55 встреч.

Турнирная таблица НХЛ
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