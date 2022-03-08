Форвард «Сибири» Шаров был удалён до конца игры с «Салаватом» за удар в голову Панина

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». На десятой минуте третьего периода гости ведут со счётом 5:3.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий новосибирского клуба Александр Шаров был удалён до конца встречи. Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин отбросил шайбу, а затем Шаров влетел в голову хоккеисту уфимцев. Судьи посмотрели повтор и удалили Шарова до конца текущей встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата».