Шугаев сыграет в воротах «Северстали» в четвёртом матче плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

Сегодня, 8 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоится четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» встретится с московским «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны составы команд. «Северсталь» поставит на ворота Дмитрия Шугаева, а не Владислава Подъяпольского, который защищал ворота череповчан в предыдущем матче.
«Северсталь»
Шугаев (Подъяпольский);
Пресс — Хлыстов, Морозов — Няттинен — Лишка;
Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;
Хабаров — Макеев, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;
Рогов — Тихонов, Моисеев — Емец — Колмыков.
«Динамо» Москва
Ерёменко (Кульбаков);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ведин;
Бойков — Сергеев, О'Делл — Линдберг — Рашевский;
Белов — Е. Зайцев, Петерссон — Фисенко — Игумнов;
Новиков, Петунин — Ефремов — Муранов — Тринеев.
Счёт в серии — 2-1 в пользу череповчан.
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