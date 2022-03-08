Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шугаев сыграет в воротах «Северстали» в четвёртом матче плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

Шугаев сыграет в воротах «Северстали» в четвёртом матче плей-офф КХЛ с московским «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 8 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоится четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» встретится с московским «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны составы команд. «Северсталь» поставит на ворота Дмитрия Шугаева, а не Владислава Подъяпольского, который защищал ворота череповчан в предыдущем матче.

«Северсталь»

Шугаев (Подъяпольский);
Пресс — Хлыстов, Морозов — Няттинен — Лишка;
Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;
Хабаров — Макеев, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;
Рогов — Тихонов, Моисеев — Емец — Колмыков.

«Динамо» Москва

Ерёменко (Кульбаков);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ведин;
Бойков — Сергеев, О'Делл — Линдберг — Рашевский;
Белов — Е. Зайцев, Петерссон — Фисенко — Игумнов;
Новиков, Петунин — Ефремов — Муранов — Тринеев.

Счёт в серии — 2-1 в пользу череповчан.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022