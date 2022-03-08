Шугаев сыграет в воротах «Северстали» в четвёртом матче плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

Сегодня, 8 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоится четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» встретится с московским «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стали известны составы команд. «Северсталь» поставит на ворота Дмитрия Шугаева, а не Владислава Подъяпольского, который защищал ворота череповчан в предыдущем матче.



«Северсталь»



Шугаев (Подъяпольский);

Пресс — Хлыстов, Морозов — Няттинен — Лишка;

Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;

Хабаров — Макеев, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;

Рогов — Тихонов, Моисеев — Емец — Колмыков.



«Динамо» Москва



Ерёменко (Кульбаков);

Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ведин;

Бойков — Сергеев, О'Делл — Линдберг — Рашевский;

Белов — Е. Зайцев, Петерссон — Фисенко — Игумнов;

Новиков, Петунин — Ефремов — Муранов — Тринеев.



Счёт в серии — 2-1 в пользу череповчан.