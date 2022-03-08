Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» одержал третью победу в серии с «Сибирью», счёт в серии — 3-1

«Салават Юлаев» одержал третью победу в серии с «Сибирью», счёт в серии — 3-1
Комментарии

«Салават Юлаев» одержал победу в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с «Сибирью» со счётом 6:3. Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Бирюков, Пименов) – 02:21 (5x5)   0:2 Кадейкин (Шмелёв) – 15:33 (5x3)   0:3 Тихонов (Шмелёв, Кадейкин) – 24:36 (5x4)   1:3 Чайковски (Пьянов) – 30:54 (5x4)   1:4 Картаев (Коледов, Санников) – 34:00 (5x5)   2:4 Морозов (Шенфельд, Шаров) – 39:34 (5x5)   3:4 Шаров (Ли, Шенфельд) – 43:07 (5x4)   3:5 Кадейкин (Тихонов, Хафизуллин) – 47:08 (5x4)   3:6 Хохряков – 59:37 (en)

На 3-й минуте встречи Данил Алалыкин вывел уфимцев вперёд. На 16-й минуте Александр Кадейкин с передачи Сергея Шмелёва удвоил преимущество «Салавата». На 25-й минуте Виктор Тихонов реализовал большинство — 3:0. На 31-й минуте Михал Чайковски с передачи Валентина Пьянова отыграл один гол. На 34-й минуте Владислав Картаев забросил четвёртую шайбу в ворота Антона Красоткина. В конце второго периода Илья Морозов отыграл гол, а на старте третьего Александр Шаров сократил отставание до минимума. На 48-й минуте Кадейкин оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Пётр Хохряков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Счёт в серии — 3-1 в пользу уфимцев. Следующий матч пройдёт в четверг, 10 марта, в Новосибирске. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022