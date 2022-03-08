«Салават Юлаев» одержал третью победу в серии с «Сибирью», счёт в серии — 3-1

«Салават Юлаев» одержал победу в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с «Сибирью» со счётом 6:3. Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».
На 3-й минуте встречи Данил Алалыкин вывел уфимцев вперёд. На 16-й минуте Александр Кадейкин с передачи Сергея Шмелёва удвоил преимущество «Салавата». На 25-й минуте Виктор Тихонов реализовал большинство — 3:0. На 31-й минуте Михал Чайковски с передачи Валентина Пьянова отыграл один гол. На 34-й минуте Владислав Картаев забросил четвёртую шайбу в ворота Антона Красоткина. В конце второго периода Илья Морозов отыграл гол, а на старте третьего Александр Шаров сократил отставание до минимума. На 48-й минуте Кадейкин оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Пётр Хохряков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Счёт в серии — 3-1 в пользу уфимцев. Следующий матч пройдёт в четверг, 10 марта, в Новосибирске. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
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