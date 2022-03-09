Овечкин — четвёртый по количеству силовых приёмов среди всех действующих игроков НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает четвёртое место среди всех действующих игроков Национальной хоккейной лиги по количеству проведённых силовых приёмов, сообщает официальный сайт Records.NHL.
На счету 36-летнего нападающего столичных 3228 «хитов». Выше него расположился 32-летний форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин, который провёл 3320 силовых приёма. Вторую позицию занимает его 34-летний одноклубник, нападающий «островитян» Кэл Клаттербак. Канадец провёл 3543 «хита». Лидирует по этому показателю 37-летний форвард «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун. Американский нападающий применил 3622 силовых приёма.
Отметим, что Овечкин находится на том же четвёртом месте по количеству «хитов» с сезона-2005/2006, когда начинал свою карьеру в НХЛ.
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