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Овечкин — четвёртый по количеству силовых приёмов среди всех действующих игроков НХЛ

Овечкин — четвёртый по количеству силовых приёмов среди всех действующих игроков НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает четвёртое место среди всех действующих игроков Национальной хоккейной лиги по количеству проведённых силовых приёмов, сообщает официальный сайт Records.NHL.

На счету 36-летнего нападающего столичных 3228 «хитов». Выше него расположился 32-летний форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин, который провёл 3320 силовых приёма. Вторую позицию занимает его 34-летний одноклубник, нападающий «островитян» Кэл Клаттербак. Канадец провёл 3543 «хита». Лидирует по этому показателю 37-летний форвард «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун. Американский нападающий применил 3622 силовых приёма.

Отметим, что Овечкин находится на том же четвёртом месте по количеству «хитов» с сезона-2005/2006, когда начинал свою карьеру в НХЛ.

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