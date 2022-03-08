Мартемьянов: а где «Сибири» взять разыгрывающего защитника? Йокипакка был — не стало его

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:6, 1-3).

«Красоткин нервно вошёл в игру? Я бы не сказал, что нервно. Порядка 14 бросков только в створ ворот было, два удаления подряд сразу, напряжение было очень приличное, нагрузили. Для него это школа, он поймёт, как надо делать, как готовиться. Сейчас парень в плей-офф закаляется, ничего страшного. Мы выигрываем командой и проигрываем командой.



Игра Аланова? Сегодня попробовали его в большинстве — не пошло, перешли снова на четыре нападающих. Есть различные варианты. В ходе смотрим, кто в каком состоянии. Всё-таки играем в три пары защитников, ребята тоже «поднаелись» в прошлом матче. По ним заметно было, что немножко заторможенные были. Посмотрим, я не обещаю никому ничего. Будем действовать по обстановке. Кудако сегодня неплохо играл, понравился на синей линии. Возможно, он будет, возможно — Аланов, возможно — в два защитника сыграем. Это будем решать перед игрой.



Нет разыгрывающего защитника? А где их взять? Они, во-первых, дорого стоят. Во-вторых, их не так много. Парни будут учиться. Кто есть, тот есть. У нас Йокипакка был — не стало его. Так что будем других парней подтаскивать.



Выйдет ли Литовченко? Он в этой серии уже не помощник. Болевые ощущения очень серьёзные, когда ты в гражданской одежде — это одно. Когда ты в конёк встаёшь — совершенно другое. Болевые ощущения очень серьёзные. Просто ногу в конёк засунуть не может. Навряд ли его ждать в этой серии.



Не было ротации на этот матч? У нас короткая скамейка по ротации. Пока не стали рисковать. По физике по второму-третьему периоду не видел, что наша команда слабее. Ну, бегут, может, люди побыстрее, а общекомандное движение и задор у нас в полном порядке», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.