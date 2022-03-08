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Нападающий «Салавата» Алалыкин: с Амировым каждый день разговариваем, у него всё хорошо

Нападающий «Салавата» Алалыкин: с Амировым каждый день разговариваем, у него всё хорошо
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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги встречи с «Сибирью» (6:3, 3-1).

«Боевой матч получился сегодня. Много голов, особенно в большинстве. Сегодня большую роль сыграли наши большинство и меньшинство. И в концовке парни тоже хорошо выстояли. Поэтому выиграли заслуженно.

Каково было столкнуться с одним из самых провоцирующих игроков? Тяжело было вливаться по началу игры. Это мой первый плей-офф на взрослом уровне. В первую игру влился. Помогли и болельщики, и трибуны, и команда поддержала. Поэтому уверенность пришла с первой смены, почувствовали темп своим звеном. А в сегодняшнем матче получилось так, что сцепились с Денисом Голубевым. Старался сдержаться – и получилось. Задача была не вестись на провокации, и я не повёлся.

Почувствовал ли ответственность своим звеном после отъезда легионеров? Мы стараемся играть, как мы умеем, как нам говорят тренеры: держать шайбу, играть с ней, не бояться брать инициативу на себя. И в таких моментах получается иногда, что мы закрываем в зоне соперника и выводим друг друга на броски, на опасные позиционные моменты. В целом справляемся неплохо, я считаю.

Больше ли эмоций от первого гола в плей-офф, чем от гола в регулярке? В регулярке можно забить, это другие эмоции. А в плей-офф если забиваешь, то шайба как за все голы в регулярке идёт. В плей-офф важнее забивать, чем в регулярном сезоне, поэтому эмоции только положительные.

Сказал во флеш-интервью, что мы должны быть как «злые собаки»? Это у нашего звена такой девиз.

Поддерживаю ли связь с Родионом Амировым? С Родионом связь поддерживаем, каждый день мы разговариваем. У него всё хорошо, он лечится. Всё нормально будет», — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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